Claudia Zammuner campionessa regionale enduro: i giovani del Team Cycling Center Cossato brillano a Limone Piemonte

Domenica scorsa, 13 luglio, la nota località alpina cuneese ha ospitato una delle prove più attese del Campionato Piemontese di Enduro. L’evento, caratterizzato da un percorso selettivo e da un’organizzazione impeccabile, ha messo in luce il talento emergente del Team Cycling Center Cossato, autore di prestazioni di grande spessore tecnico ed agonistico.

La manifestazione ha preso forma fin dalla giornata di sabato con le ricognizioni ufficiali sulle due Prove Speciali (PS), differenti per ritmo e difficoltà: la prima, dal profilo “flow”, scorrevole e veloce; la seconda, più tecnica ed esigente. La gara di domenica si è aperta puntualmente con la PS1 alle ore 10:00 e la PS2 alle 12:00. Nonostante previsioni meteo incerte, le condizioni atmosferiche sono rimaste stabili per l’intera durata della competizione; soltanto una leggera pioviggine, sopraggiunta alle 15:00 a gara conclusa, ha bagnato il tracciato senza influire sull’esito finale.

I risultati

Il Team Cycling Center Cossato ha conquistato piazzamenti di rilievo, in particolare grazie a Claudia Zammuner (categoria Allieva), nuova campionessa regionale nonché terza assoluta fra le donne. Nella categoria Esordienti, Filippo Brazzale ha centrato il terzo posto, seguito da Marco Malavolra – quarto nonostante una caduta – Pietro La Bua (8°), Lorenzo Allara (9°), Alex Furlan (12°) e Lorenzo Sanzone (21°).

Sfortunato epilogo, invece, per Pietro Rainero ed Enri Shkreli: pur protagonisti di buone prove, sono incorsi in una penalità di dieci minuti ciascuno per non aver effettuato il passaggio obbligatorio in zona giudici al termine della prova speciale, circostanza che servirà da lezione per le future competizioni.

Il successo del settore giovanile biellese è frutto anche dell’impegno e della competenza degli istruttori Gianni Baù e Cristian Allara, il cui lavoro sul campo continua a favorire la crescita sportiva e personale degli atleti: «Bravi i nostri giovani biellesi, siamo orgogliosi di tutti voi», il plauso unanime dello staff al termine di una giornata intensa, coronata da risultati in crescita del Cycling Center Cossato.