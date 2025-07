Salussola, compleanno speciale per la signora Bruna Roma Cadamuro: festeggiati i suoi 100 anni

Un lieto traguardo festeggiato in compagnia dei propri cari e dell'amministrazione comunale. Nella giornata di ieri, 16 luglio, la signora Bruna Roma Cadamuro ha festeggiato i suoi 100 anni con un compleanno davvero speciale. Presenti per l'occasione figli, nipoti, amici e il sindaco Manuela Chioda. Tutti giunti in visita per celebrare una giornata davvero indimenticabile.