Sfide e premi al Golf Club Cavaglià

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la tappa del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (Stableford - 18 buche - 3 categorie). Oltre novanta i partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 35, 1° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 42, 2° Netto Marco De Maria Laghi 42. 2a categoria: 1° Netto Charlie Van Staden Sud Africa 49, 2° Netto Gianfranco Gassino Primule 44. 3a categoria: 1° Netto Matteo Di Tella Monza Ssd 45, 2° Netto Fiorella Longoni Laghi 42. 1° Ladies Tiziana Tescari Cavaglià 42. 1° Seniores Giuseppe Rigamonti Pinetina 42.

Nella quarta tappa dell’Apericup (9 buche Stableford cat. unica) disputata mercoledì scorso al Gc Cavaglià successo di Rohan Jay Silva con 20 punti. Nel netto al 1° posto Oscar Cocchini con 26 seguito da Fabrizio Ronchetta con 22.

Sabato al Gc Cavaglià ritorna la Coppa Menabrea gara a coppie (18 buche, Stableford) che si giocherà con l’inedita formula Canada Cup/somma degli score (i partners giocano individualmente senza possibilità di darsi consigli e al termine sommano il proprio punteggio). A seguire rinfresco finale con degustazione birra.

Domenica sarà dedicata all’evento stile Ryder "Young vs Old". La sfida si giocherà a partire dalle 12 circa (ritrovo alle 11.30 per distribuzione maglie, foto e presentazione squadre). La formula su accordo dei due capitani prevede che i 36 partecipanti si sfideranno in formula match-play di doppio (greensome e 4pm) e singolo sulla distanza totale di 18 buche (regolamento in segreteria per ulteriori info contattare i capitani). L’Estetica Beauty Boutique con sede a Gaglianico e Cavaglià donerà un omaggio a tutti i partecipanti.