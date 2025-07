Equipe Vitesse in gara con i fratelli Bottega

Sarà un weekend impegnativo quello che attende i due fratelli Nicolò e Simone Bottega di Equipe Vitesse che saranno al via rispettivamente alla 61° edizione del Rally Valli Ossolane, quest'anno promosso a Trofeo Italiano Rally e al 19° Rally Storico Campagnolo che ritorna nel massimo campionato Italiano Auto Storiche come sesto appuntamento stagionale.

Per Nicolò, nuovamente sul sedile di destra della Suzuki Swift Sport Hibrid guidata dal veloce trentino Lorenzo Varesco, il Valli Ossolane sarà una occasione per ribadire la forza dell'equipaggio e tentare l'allungo nel Trofeo Suzuki che li vede primeggiare anche se di pochi punti. In terra vicentina invece, Simone sarà a fianco dell'amico Luca Prina sulla BMW M3 con l'obiettivo di rifarsi sicuramente dell'amaro Lana Storico che li ha visti costretti al ritiro per una noia meccanica nelle primissime battute di gara.