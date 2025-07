Doppio incidente nella notte a Gaglianico FOTO

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale autonomo avvenuto questa notte sulla Trossi, in prossimità di una rotonda, nel territorio di Gaglianico. A rimanere coinvolta un'auto condotta da una donna.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito assieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Sembra che non si siano registrati feriti. Presente anche il carro attrezzi per il recupero del mezzo, assieme al personale preposto alla pulizia della carreggiata. Lo schianto, infatti, avrebbe causato lo sversamento di olio sul manto stradale.

A pochi chilometri di distanza un altro sinistro autonomo si sarebbe verificato nei pressi del Municipio di Gaglianico. Anche in questo caso nessuna conseguenza grave per il conducente. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Stradale.