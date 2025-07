Il Gruppo Micologico Biellese a Varallo: due giorni dedicati al mondo dei funghi

Successo per la “due giorni” dedicata al mondo dei funghi che si è svolta a Villa Virginia, nel primo fine settimana dell’Alpaà di Varallo. L’evento, organizzato dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, ha visto come protagonista il Gruppo Micologico Biellese, tra le associazioni micologiche più longeve d’Italia, attivo fin dal 1979.

Il gruppo, guidato dal presidente Luciano Marcon, ha collaborato attivamente alla realizzazione della mostra “Funghi in mostra” e della conferenza dedicata al tema della micorrizazione, ossia la possibilità di indurre artificialmente la nascita dei funghi. «Abbiamo avuto molti visitatori in Villa Virginia – ha spiegato l’Assessore alla Montagna dell’Unione Montana, Alex Rotta – sia per la mostra micologica allestita nella hall, sia per la conferenza di alto livello scientifico».

Accanto a Marcon, due esperti di rilievo nazionale: Angelo Giovinazzo, direttore di GMB & Funghimagazine.it, e Andrea Martinetti, studioso del settore. Entrambi hanno saputo affrontare un tema complesso con grande chiarezza, coinvolgendo il pubblico e offrendo spunti preziosi per una gestione sostenibile del bosco.

La mostra ha presentato diverse specie fungine tipiche del territorio, affiancate da opere d’arte in terracotta dipinta, raffiguranti funghi realizzati da un artista irlandese, che hanno riscosso grande apprezzamento tra i visitatori.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dell’Unione Montana, che punta a valorizzare i funghi come risorsa culturale, ambientale e turistica, anche grazie al contributo scientifico e divulgativo del Gruppo Micologico Biellese. «I funghi affascinano molte persone – ha aggiunto Rotta – per questo, insieme al Gruppo, ci impegniamo a diffondere buone pratiche di raccolta e conoscenza, per tutelare l’equilibrio dei nostri boschi».

In questa direzione va anche la guida tascabile realizzata dall’Unione Montana in collaborazione con il Gruppo Micologico Biellese: un piccolo manuale pratico, pensato per riconoscere i funghi edibili e distinguere quelli pericolosi, utile soprattutto in montagna dove spesso manca la connessione Internet. La guida ha ricevuto ottimi riscontri da parte degli appassionati ed è disponibile presso la sede dell’Unione.

La collaborazione tra UMV e Gruppo Micologico Biellese proseguirà con altri appuntamenti, a partire dalla prossima iniziativa prevista a Scopello il 30 agosto, sempre nel segno della divulgazione, della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.