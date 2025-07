Calcio, un innesto a centrocampo per la Fulgor Chiavazzese: è arrivato Matteo Bovolenta

Classe 2007, centrocampista. Matteo Bovolenta è un giocatore della Fulgor Valdengo Chiavazzese. Nuovo rinforzo nel reparto centrale del campo.

In arrivo dal Robbio Libertas, il nuovo giocatore si è presentato così: “Mi ha stimolato da subito il giocare per la prima volta in un campionato importante come l'Eccellenza, ma soprattutto so che posso migliorare e cercare di mettermi in gioco in un nuovo mondo per me”.

Tanta convinzione e consapevolezza di propri mezzi contraddistinguono il centrocampista, che poi ha dato una visione di insieme su quello che spera sia la propria stagione: “Mi aspetto di migliorare sia a livello fisico sia mentale, penso sia una delle cose più importanti del crescere come calciatore e come persona. Spero di inserirmi bene all'interno della squadra, di migliorarmi sempre di più e soprattutto fare la mia prima presenza in Eccellenza”.