Cerrione, ecco le opere dei bambini per l'esame di terza media FOTO

Siamo nel mese di luglio e per i ragazzi di terza media sono arrivate ufficialmente le meritate vacanze. Anche quest'anno per l'esame di stato hanno dovuto realizzare un prodotto partendo dalle proprie passioni.

Per l'occasione, gli allievi di Cerrione hanno stupito gli insegnanti con canti in lingua straniera, con la creazione di borse di jeans o costumi all'uncinetto, con disegni o sculture, con la riproduzione di un teatro con le ballerine o di una trincea con i soldatini e, infine, con la preparazione della focaccia barese o della panissa piemontese. Uncinetti e paioli sono usciti dalle cantine delle nonne per permettere ai ragazzi di presentare lavori originali, creativi e gustosi.