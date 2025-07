Sordevolo, al Rifugio nel Bosco di Alice l'estate è un vero piacere FOTO e VIDEO

Fare quattro passi per scendere , un lauto pranzo e poi una discesa al torrente a rinfrescarsi oppure un riposino sullo sdraio è quanto offre il Rifugio nel Bosco di Alice. Per i più attivi splendide passeggiate che lo staff è lieto di consigliare. Da noi l'attenzione ai cibi che offriamo è fondamentale, materie prime d'eccellenza e i nostri orti ci aiutano a mantenere gusto e qualità.

Non siamo un agriturismo, come spesso ci chiedono, ma amiamo utilizzare erbe spontanee o coltivate , verdure fresche e diamo molta attenzione anche alla cucina vegetariana e vegana. I nostri piatti sono freschi e appetitosi, colorati ed invitanti. Oltre al nostro menù alla carta abbiamo giornalmente dei fuori menù per accontentare anche i più giovani o i più tradizionalisti. Vi accogliamo in un bosco fiorito, con intorno una natura rigogliosa e spontanea, una gioia non solo per gli occhi ma anche per la mente.

Infatti spesso ci scelgono per corsi di yoga, taichi…ma anche compleanni e ricorrenze da ricordare. Per chi vuole completare l’esperienza può fermarsi a dormire nella più assoluta tranquillità e rigenerarsi al mattino con un ottima colazione. Ci trovate a pranzo dal giovedì al lunedì e a cena su prenotazione venerdì e sabato. È possibile organizzare anche negli altri giorni ma solo per gruppi minimo 15 persone.

Il Rifugio nel Bosco di Alice si trova in via Prera, a Sordevolo. Per informazioni: 375 547 7184.