Piedicavallo, la Fiera Valligiana conquista il pubblico FOTO

Si è conclusa con grande successo la prima edizione della Fiera Valligiana, tenutasi l'11, 12 e 13 luglio a Piedicavallo, nel cuore dell'alta Valle Cervo.

L'iniziativa, nata con l'obiettivo di celebrare e promuovere la cultura e le tradizioni delle aree montane, ha raccolto l’entusiasta consenso del pubblico, facendo registrare la presenza di circa 500 persone nell'arco del weekend. Organizzata dalla Pro Loco di Piedicavallo APS, con la collaborazione delle associazioni locali (Gruppo Alpini, Circolo di Montesinaro, Fondazione Valz Comin, Società degli Operai, Consorzio forestale e Biblioteca Civica “Nilo Peraldo Bert”), la Fiera ha goduto del patrocinio del Comune di Piedicavallo, del CAI Biella, della Casa Museo dell'Alta Valle Cervo e del Piedicavallo Festival. Fondamentale per la realizzazione del percorso culturale è stato il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha sostenuto la sezione "Cultura in Valle".

Il fine settimana è stato scandito da un susseguirsi di eventi che hanno animato le vie del borgo, a cominciare dal concerto inaugurale del Coro Genzianella - Città di Biella, tenutosi venerdì sera presso la Chiesa di San Michele, alla presenza delle autorità amministrative e religiose del paese e del presidente della Fondazione CR Biella, Michele Colombo. Il folto pubblico, che ha riempito la chiesa parrocchiale, si è emozionato nell’ascoltare le splendide armonie intonate da questa importante realtà corale Biellese, che non manca mai di ricordare l'importante rapporto che la lega a Piedicavallo e a Montesinaro.

Durante la serata è stato consegnato al Coro, per tramite della Pro Loco, un ritratto di Massimo Staich, figlio del fondatore della Genzianella, Nito: dono fatto dagli amici di Massimo che da diversi anni tengono a Piedicavallo una rassegna a lui dedicata, dal titolo Non ho memoria e sono maldestro. La mattina seguente è stato inaugurato il Mercatino Valligiano, che ha ospitato lungo la bellissima via Roma oltre 20 espositori provenienti da tutta la provincia di Biella. Sabato pomeriggio presso il Teatro Regina Margherita si è tenuta la conferenza dello storico e archivista Danilo Craveia, che con il suo stile brillante e documentato ha affascinato il pubblico con un racconto inedito e coinvolgente sulle personalità storiche della Piedicavallo di fine Ottocento e inizio Novecento.

A seguire, la serata è proseguita con la grigliata organizzata presso la sede del Gruppo Alpini e con il concerto della band biellese Schegge Sparse, che ha trasformato Via IV Novembre in un vero e proprio palcoscenico open-air, regalando una serata di musica e festa a residenti e visitatori. Nonostante il meteo incerto della domenica, la risposta del pubblico non è venuta meno. Il Battesimo della Sella, organizzato presso l'area picnic dal maneggio Oasi di Scacco & Hope, ha visto la partecipazione di numerose famiglie e bambini curiosi di vivere l'emozione della prima esperienza a cavallo.

Nel pomeriggio, sotto una leggera pioggia, dodici coraggiosi partecipanti hanno affrontato il Gir dal Burun, la camminata non competitiva tra Piedicavallo e Montesinaro. Il gran finale si è tenuto domenica sera con lo spettacolo teatrale "Tropa grasia, care magne" portato in scena dalla compagnia I Nuovi Camminanti. La commedia ha conquistato la platea del Regina Margherita, tra risate e applausi convinti, suggellando nel migliore dei modi la chiusura della manifestazione.

«Era da molti anni che la nostra associazione non si imbarcava in un'avventura di questa portata», racconta Veronica Rosazza Prin, Presidente della Pro Loco Piedicavallese. «Non possiamo che ringraziare ed essere orgogliosi del successo ottenuto. L'obiettivo era chiaramente quello di celebrare la cultura montana, ma anche proporre una produttiva cooperazione sul territorio, tra associazioni, enti e cittadini».

Il calendario estivo di Piedicavallo prosegue con due appuntamenti da non perdere. Il 26 e 27 luglio si terranno infatti le attese celebrazioni per il sessantesimo anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Piedicavallo, mentre sabato 2 agosto, a Montesinaro, farà tappa la rassegna Bürsch in Festival, che unisce l'intera Valle Cervo. È infine in arrivo, nel mese di agosto, la trentacinquesima edizione del Piedicavallo Festival, che da sempre richiama musicisti e appassionati da tutto il mondo.