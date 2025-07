Corrado Pinzano al “Valli Ossolane” in cerca del tris stagionale

Torna, questo fine settimana, il Trofeo Italiano Rally e torna dunque in gara Corrado Pinzano. L’occasione sarà il 61° Rally “Valli Ossolane”, una delle competizioni su strada più longeve in Europa, terzo atto del “girone B” del Campionato, sulle strade del Verbano Cusio Ossola.

Dopo la seconda vittoria stagionale ottenuta un mese fa al Rally della Lanterna (Genova), disputato con al fianco il fido Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, Il driver biellese è pronto quindi per dare l’ennesima prova di forza per proseguire la corsa verso l’obiettivo stagionale, quello di bissare il titolo. Forte di due vittorie (“Marca” e “Lanterna”) ed un terzo posto (“Salento”) il campione in carica, portacolori della Scuderia New Driver’s Racing, ha davanti a sé un impegno ostico, quello di una competizione che si annuncia tirata, ricca di incognite e di concorrenza qualificata, soprattutto locale, pronta a metterlo in difficoltà.

Gara disputata dal driver biellese per quattro volte, con un terzo posto (2015), due piazzamenti da top ten con la Clio R3 (2013 e 2024) ed un ritiro (2016), il “Valli Ossolane” sarà di certo un punto “caldo” della stagione, nel quale ci sarà da fare strategia ed allo stesso tempo mai andare a cercare eccessi, mettersi al sicuro da difficoltà e avere sempre la mente al campionato.

Queste le parole di Pinzano: “Finora abbiamo un ruolino di marcia che ci ha soddisfatti, abbiamo disputato una prima parte di campionato, credo, nel migliore dei modi, senza cercare eccessi e guardando ogni singolo impegno comunque in ottica campionato. Non sono mai state delle passeggiate, non lo sarà neppure questa volta, con un elenco iscritti lungo e qualificato, una vera e propria 'fossa dei leoni' dalla quale non sarà facile emergere. Ma noi ci siamo, siamo consapevoli di avere un pacchetto macchina-gomme al top, una squadra che ci supporta in tutto, per cui adesso tocca a noi in abitacolo. Ci siamo, vogliamo dare continuità a quanto fatto finora!”.

Sabato 19 luglio, alle 16:01, Baveno ambienterà la cerimonia di partenza della gara, con le vetture che – da Piazza IV novembre - si dirigeranno verso le otto prove speciali previste, distribuite tra la giornata di sabato e quella di domenica. Saranno i 23,95 km della “Cannobina” ad inaugurare il confronto, alle 17:33 di sabato poi, il secondo impegno con il cronometro vedrà i protagonisti affrontare per la seconda volta lo stesso tratto alle 21:28. Alle 22:10 la terza prova speciale, la “Zinox Laser -Druogno” di 1,60 km, con Malesco che - dalle 22:25 – ospiterà le vetture in regime di parco chiuso, nel suo riordinamento notturno. L’indomani, domenica 20 luglio, alle 8:27 è in programma una delle prove speciali più attese dagli appassionati, la “Fomarco” di 4,40 km, seguita dalla “Crodo”, tratto che gli equipaggi affronteranno a partire dalle 9:15 e della lunghezza di 9,500 km.

La fase successiva vedrà le vetture interessate da una fase di riordinamento, a Domodossola, a partire dalle 9:57 e per la durata di due ore e trenta minuti. Da lì, gli equipaggi si dirigeranno poi verso l’ultimo parco assistenza, nell’area industriale di Piedimulera (ore 12:47. L’ultimo giro di prove speciali vedrà le vetture affrontare i chilometri di “Fomarco” (ore 13:33), “Crodo” (ore 14:21) con il gran finale sulla “DomoBianca 365”, l’ultimo tratto cronometrato in programma di 9,700 km. A salutare l’arrivo del 61° Rally Valli Ossolane sarà Domodossola dove – alle ore 18 – verranno celebrati i vincitori dell’edizione 2025 della gara, in Piazza S. Maria della Neve.