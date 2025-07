Disperso al Bocchetto Sessera, è un uomo di Legnano VIDEO

Aggiornamento ore 20.45

Da poche ore sono in corso le ricerche di un uomo disperso nella zona tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore. Si tratta di un escursionista di Legnano, assente da casa da alcuni giorni.

In campo, oltre ai Vigili del Fuoco, al Soccorso Alpino e all’elicottero Drago, anche i Carabinieri e i nuclei specialistici dei cinofili, assieme alle unità SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Il fatto

Intervento congiunto di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco a Bielmonte per un uomo disperso nella zona del Bocchetto Sessera. A lanciare l'allarme un amico che non sarebbe più riuscito a mettersi in contatto con lui.

Sul posto è giunto anche l'elicottero Drago per le ricerche aree. Il mezzo è atterrato poco prima delle 20 di oggi, 15 luglio. Da meno di un'ora la macchina dei soccorsi si è attivata per trovare l'escursionista.