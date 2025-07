Da Topo Gigio alla serata cartoon, al Lessona Summer Festival una domenica “bestiale” FOTO

Una domenica bestiale. Quattrocento persone sedute in platea oppure in tribuna o in piedi. Il pubblico ha cominciato ad affluire ben prima che mancasse ancora un'ora allo spettacolo. Per prima una coppia di anziani over 80 che tenevano a braccetto. Poi famiglie con bambini... molti ancora in passeggini, ragazzi e adulti diversamente abili, addirittura una bisnonna con i suoi 4 pronipotini.

Questo l'aspetto forse più bello dell'evento di domenica scorsa al Summer Festival di Lessona. Topo Gigio in un festival di musica tock elettronica o trap.... un'idea degli organizzatori che un d.j di lungo corso ancora presente dopo la serata di sabato ha definito "una genialata". Bello e coreografico l'allestimento con tanto di teatrino e red carpet. E poi lui il Gigio nazionale, il primo partecipante non umano al festival di Sanremo con tutte le sue gag, la sua vocina indimenticabile, le fiabe e le canzoni. "Uno staff preparatissimo professionale e cordiale" hanno sottolineato gli organizzatori.

Poi un'ora e passa di foto gratuite con grandi e piccini mentre al ristorante i tavoli si riempivano in fretta con le inevitabili code e qualche mugugno per l'attesa a volte lunga e di cui si sono scusati quelli del Circolo. Alle 21 parte la serata cartoon. Un concerto di 4 ore con almeno 1000 appassionati in pista a ballare e cantare sigle e canzoni eseguiti da una band romana tecnicamente e spettacolare, bravissima, la migliore in Italia. Una cascata coloratissima e vivacissima di video sullo sfondo del ledwall con le storie e i personaggi dei fumetti più famosi.

Insomma una domenica "bestiale" di un festival dello spettacolo dal vivo che ...sempre lo stesso navigato D.J. di prima ha definito "il più variegato e trasversale che io conosca in Italia".