Vigliano, servizi scolastici 2025-26: tutte le informazioni per le famiglie

Dal 10 luglio al 26 agosto, a Vigliano Biellese, sono aperte le iscrizioni solo on line ai servizi scolastici, che saranno accettate previa verifica dei pagamenti pregressi.

Pre scuola: attivo per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria (Amosso e San Quirico) dalle 7.30. I pagamenti possibili in una unica soluzione o in due tranche: i dettagli saranno comunicati ai singoli utenti con la email di accettazione dell’iscrizione. Informazioni e supporto: Ufficio scuole, piano terra del Municipio, da lunedì a venerdì ore 9-12, scuole@vigliano.info

Mensa scolastica: servizio attivo per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La richiesta di diete speciali va fatta contestualmente all’iscrizione allegando certificazione del medico specialista con validità limitata al singolo anno scolastico. Informazioni e supporto: Cooperativa Frassati, tel. 015 811595, iscrizionimensa@coopfrassati.com

Agevolazioni tariffarie mensa scolastica: per richiedere l’agevolazione occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE 2025 e presentare domanda accedendo all’apposito form dal sito internet comunale. L’agevolazione verrà applicata solo dopo le verifiche e a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza completa. Informazioni e supporto: Ufficio scuole, piano terra del Municipio, da lunedì a venerdì ore 9-12, scuole@vigliano.info

Libri di testo scuola primaria: per i bambini residenti in Vigliano Biellese i testi sono già stati ordinati e saranno quindi disponibili e consegnati direttamente a scuola: non vanno prenotati, né ricercati altrove. Ai bambini non residenti saranno consegnate le cedole che consentiranno l’addebito dei costi ai comuni di residenza.