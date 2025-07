Operatore Informatico, a Città Studi formazione completa per un futuro digitale

Il proseguimento degli studi dopo la scuola media rappresenta un requisito fondamentale per costruire un avvenire lavorativo solido e ricco di opportunità. La scelta di un percorso formativo adeguato può infatti fare la differenza in un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove le competenze specializzate e aggiornate sono sempre più richieste.

In risposta a queste esigenze, Città Studi attiverà a settembre il corso biennale gratuito “Operatore Informatico”, finanziato dalla Regione Piemonte. Questo programma formativo è rivolto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione e frequentato almeno un anno del secondo ciclo. L’obiettivo è quello di formare professionisti con un ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione di prodotti e servizi informatici, rilasciando una qualifica professionale riconosciuta.

Nel corso dei due anni, gli studenti e le studentesse acquisiranno competenze pratiche e teoriche necessarie per operare nel supporto ai sistemi, alle reti e alle soluzioni di gestione dei dati. Il programma include conoscenze di base in elettronica ed elettrotecnica, abilità nell’assemblaggio e nella riparazione di PC, installazione di sistemi operativi e software, gestione delle reti informatiche e creazione di siti web e landing pages. Gli allievi potranno anche esplorare applicazioni delle competenze acquisite in contesti innovativi come il Metaverso e il mondo del gaming. “Operatore Informatico” non è solo un'opportunità di formazione, ma un trampolino di lancio per i giovani verso il mondo del lavoro, fornendo una preparazione solida e allineata alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale. Al termine del percorso biennale, chi lo desidera potrà anche proseguire gli studi per ottenere il diploma.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, inviare una mail a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.