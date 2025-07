Biella |

I “110” del TAM, a Biella sono 3 i diplomati con il massimo dei voti all’ITS

Sono stati 65 i ragazzi usciti quest'anno dall'Its Tam. L'istituto tecnologico postdiploma che ha sede a Città Studi, fra gli studenti che hanno concluso il percorso biennale ha contato 3 talenti da 110: Sara Poretti, del Corso "Tecnico superiore di sostenibilità e innovazione tecnologica dei processi tessili"; Franco Marino - Corso "Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per la confezione e la maglieria" e Matteo Vittonetto - Corso "Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per la confezione e la maglieria". Buona parte dei ragazzi che hanno concluso il loro percorso al Tam (circa il 70 percento) risiedono fuori Biella e alcuni di loro hanno già ottenuto un contratto nelle aziende tessili del territorio.

c. s. Its Tam g. c.