Biella, serata su Dante al Vernato

Mercoledì 9 luglio, si è tenuta presso la chiesa di San Nicola al Vernato, a Biella, una conferenza sul tema “Dante nel suo tempo, Dante nel nostro tempo, società, economia e politica nella commedia“.

Questa conferenza, organizzata dagli “amici di San Nicola“ e dalla sezione di Biella dell'UCID, è stata tenuta dal professor Stefano Ceffa che già lo scorso anno, con le stesse associazioni, ha tenuto un’analoga conferenza. La conferenza ha trovato un grande interesse perché ha riportato in termini attuali, nel contesto della società moderna, i valori e i sentimenti di Dante, presentandolo in tutta la sua importanza non solo storico letteraria ma anche sociale ed umana, con espressioni sul cristianesimo di grande rilevanza nel mondo di oggi.

La conferenza ha avuto una grande partecipazione, compresi numerosi esponenti del mondo della scuola ed esperti di materie letterarie, ed è stata già prevista una programmazione per il prossimo anno.