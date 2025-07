Pray, Via Martiri chiusa per lavori di manutenzione del verde

Il Comune di Pray informa la cittadinanza che, dalle ore 8:00 di martedì 15 luglio fino alle ore 18:00 di giovedì 17 luglio 2025, Via Martiri della Libertà sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale per consentire lo svolgimento di interventi di taglio alberi e arbusti.

Il tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra l'intersezione con Via B. Sella e Via Roma.



Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante il periodo indicato. L’Amministrazione si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia per la collaborazione.