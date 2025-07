Camandona, istituito l'albo dei volontari comunali

Il Consiglio Comunale di Camandona ha deliberato ed approvato l'istituzione dell'albo dei volontari comunali. È un elenco a cui iscriversi per dare un contributo come volontari alle iniziative del paese, con copertura assicurativa e dove necessario, dispositivi di protezione individuali, forniti dal Comune.

“Non solo fare i volontari è un modo per esprimere se stessi e le proprio passioni mettendole al servizio della Comunità, ed è un'ottima manifestazione del proprio senso civico – spiega il sindaco Giulia Botta - Per iscriversi basta compilare e inviare agli uffici l'apposito modulo, presente sul sito web istituzionale o in Comune. Le iscrizioni sono sempre aperte e non hanno scadenza. Un grazie a tutti quelli che si sono già iscritti e che si iscriveranno ed a chi, indipendente dall'esistenza dell'albo dei volontari, ha sempre dato un contributo al paese”.