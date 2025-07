A Netro la Festa della Birra è un vero successo, 4mila presenze nei primi 3 giorni FOTO

Netro si conferma uno dei punti nevralgici della movida biellese. I primi tre giorni della Festa della Birra hanno registrato ben 4mila presenze tra giovani e famiglie che hanno raggiunto il salone polivalente per assaggiare i piatti della Pro Loco oltre a ballare e divertirsi al chiaro di luna.

“Non ci aspettavamo un simile successo – confida Barbara Apollo, presidente dell'associazione – C'erano molti eventi in tutto il Biellese ma in tanti hanno scelto di raggiungere il cuore della Valle Elvo. Segno evidente che i nostri appuntamenti sono sempre molto apprezzati dal pubblico biellese e non. Sabato sera si è assistito ad un vero e proprio boom con tantissimi partecipanti. Speriamo di replicare anche questo weekend”.