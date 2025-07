Tavigliano, da agosto iscrizioni a servizi scuolabus e mensa scolastica

A partire dal mese di agosto sarà possibile procedere con le iscrizioni al servizio di scuolabus e mensa scolastica per i bambini frequentanti la scuola elementare. Lo rende noto il comune di Tavigliano: “Si avvisano i genitori che per il prossimo anno scolastico (2025/26) le adesioni per i bambini frequentanti il plesso di Tavigliano andranno effettuate on line tramite il portale del contribuente a partire dal mese di agosto 2025”. Le istruzioni per l'iscrizione al servizio sono presenti sul sito web del Comune.