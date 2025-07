Lavori su strada, ecco dove cambia la viabilità a Miagliano

Cambia la viabilità a Miagliano almeno fino a mercoledì 16 luglio. Lo rende noto l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Attenzione, ci sarà una chiusura alla circolazione e ai parcheggi presenti nella tratta di via Marco Ferrarone dal vicolo 'stretto' e fino all'intersezione con via Poma. Saranno rifatti gli asfalti assieme alla segnaletica orizzontale, con scarificatura e messa in quota dei chiusini”.