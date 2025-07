Sinner, il calendario dopo Wimbledon: quando torna in campo Jannik

(Adnkronos) -

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025, ma quando gioca la prossima partita il tennista azzurro? L'altoatesino ha trionfato ieri, domenica 13 luglio, nella finale del torneo londinese battendo Carlos Alcaraz in quattro set e conquistando così il suo secondo titolo Slam dell'anno dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. Dopo la gioia per il primo successo della carriera nei Championships però, Sinner è già concentrato sui prossimi appuntamenti del calendario. Ecco quando giocherà di nuovo Jannik.

Dopo qualche giorno di meritato riposo, Sinner tornerà infatti in campo sul cemento, la sua superficie preferita. Si riparte dagli Stati Uniti per l'ultima parte di stagione, a cui Jannik arriverà da numero uno e da inevitabile favorito. Il primo appuntamento sarà in Canada, dove si terrà il Masters 1000 di Toronto, in programma dal prossimo 27 luglio al 7 agosto.

Poi sarà la volta di Cincinnati, per un altro Masters 1000 sul cemento americano. Il torneo sarà preparatorio per il grande appuntamento cerchiato in rosso sul calendario di Sinner, gli US Open, a cui Jannik arriverà da campione in carica. Lo scorso anno infatti l'azzurro ha vinto battendo in finale il padrone di casa Taylor Fritz e anche quest'anno punta al titolo. A New York si giocherà dal 24 agosto fino alla finale in programma il 7 settembre.