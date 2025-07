Medaglie e prima trasferta all'estero per New Generation Taekwondo

Ultimo weekend di gara per la stagione agonistica della ASD New Generation Taekwondo che sabato 12 luglio ha gareggiato con sei atleti nella prima trasferta all’estero della società: gli atleti hanno infatti partecipato alla Bodenseecup di Ravensburg, in Germania, evento che ha visto il coinvolgimento di 70 società e oltre 500 atleti in gara.

Per la prima volta la New Generation ha superato i confini nazionali e confida che sia la prima di una lunga serie di esperienze. Il commento di Giorgio Moi che ha guidato i ragazzi in gara: “Per noi è davvero importante essere riusciti a fare la nostra prima esperienza all’estero, sia come gruppo, sia per testare il livello degli atleti stranieri, e anche per misurarci con sistemi elettronici diversi da quelli utilizzati in Italia. Sono soddisfatto anche dei risultati, perché ci siamo posizionati piuttosto bene considerando di avere solo sei atleti in gara, di cui siamo fieri per l’impegno e la dedizione dimostrata per la preparazione di tutte le gare affrontate nell’anno. Per la nuova stagione in partenza a settembre il calendario gare nazionali e internazionali è davvero molto folto e vogliamo sicuramente replicare altre esperienze all’estero entro la fine dell’anno”.

In effetti il risultato complessivo è interessante: la New Generation, che si è scontrata con società locali con numeri molto ampi, si posizionata al 26esimo posto su 70 società, con un bottino interessante di medaglie. Gli atleti in gara e i risultati: oro per Francesca Barrelli di Biella, categoria Junior cinture verdi, al suo quarto primo posto consecutivo della stagione, ragazza che sta dimostrando crescita e una grande costanza; argento per Dina Ferraris Potino di Sostegno, categoria Kids cinture verdi, la più piccola del gruppo in gara: ha vinto il secondo posto dopo due incontri strepitosamente vinti, un ottimo risultato; argento per Abrar Ibnorida di Biella, categoria Cadets cinture verdi, purtroppo uscita in finale diretta con un’atleta di grande esperienza; bronzo per Gabriele Motto di Roasio, categoria Senior cinture nere, che è passato in semifinale con un incontro vinto; bronzo per Elena Bozzo di Valdilana, categoria Junior cinture rosse superiori, uscita purtroppo in semifinale. Non a podio per questa volta Liam Bertoloni, categoria Senior cinture nere, uscito al primo turno.