Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri a Cossato per un sinistro stradale.

È avvenuto ieri, 13 luglio, in prossimità del parcheggio sotterraneo di piazza Elvio Tempia: stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe urtato in manovra l'idrante posto a lato causandone la rottura e il conseguente sversamento d'acqua che, in breve tempo, ha allagato la carreggiata.

Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a bloccare la perdita e mettere in sicurezza l'area interessata.