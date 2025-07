Giovani “protagonisti del proprio futuro”: creatività e formazione a Biella con i laboratori del fare e sperimentare

Grande successo per i primi due “laboratori del fare e sperimentare”, organizzati dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, presso Cascina Oremo a Biella, e realizzati grazie al Progetto di Provincia di Biella “Protagonisti del proprio futuro”, finanziato da UPI – Unione delle Province d’Italia, nell'ambito del bando "GAME UPI 2.0".

Il primo gruppo di giovani, a fine giugno, per due giornate, si è confrontato con Sergio Ponchione, ospite d’eccezione, fumettista e autore di opere come Obliquomo, Grotesq, Impronte Maltesi e DKW – Ditko Kirby Wood, poi raccolte nel volume Memorabilia insieme a materiale inedito. Tra i suoi lavori spicca anche la copertina celebrativa dei 50 anni della rivista Linus. Durante la sua carriera, Ponchione ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Gran Guinigi a Lucca Comics & Games (2009) e il Premio Attilio Micheluzzi al Napoli Comicon (2012).

Nei due giorni di attività, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare direttamente con l’artista, ricevendo consigli pratici e sviluppando, sotto la sua guida, una propria pagina di fumetto o un’illustrazione. Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del fumetto in modo professionale e creativo.Ad inizio luglio, invece, l’ospite d’eccezione è stato il pizzaiolo Giovanni Maiorano della Pizzeria Il Tramonto di Vigliano Biellese.

In un laboratorio di tre giorni, i giovani partecipanti hanno scoperto l’importanza delle materie prime e i segreti per sfornare una pizza perfetta. Oltre ad aver preparato deliziose pizze, hanno gustato anche un ottimo pangocciolo, cucinato con cura dalle ragazze e dai ragazzi coinvolti.Un'esperienza straordinaria, insieme a un professionista del settore, per toccare con mano l'arte e la passione del mestiere di pizzaiolo.

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, esprime la propria soddisfazione per l’ottimo progresso del progetto: «Confermiamo, ancora una volta, l’impegno della Provincia di Biella nel promuovere iniziative per aiutare i nostri giovani ad orientarsi, formarsi e ricevere strumenti utili per comprendere quale sia la propria strada. Attraverso questi “laboratori del fare e sperimentare”, diamo loro l’opportunità di scoprire talenti, acquisire competenze pratiche e avvicinarsi in modo diretto e concreto al mondo del lavoro e delle arti. Il progetto “Protagonisti del Proprio Futuro” sta proseguendo anche su altri fronti, tra cui percorsi di orientamento scolastico e professionale, oltre all’attivazione di tirocini. Questo testimonia come una delle mie priorità sia sempre quella di coinvolgere e supportare i giovani, rendendoli protagonisti consapevoli delle proprie scelte future».

Nei prossimi mesi saranno organizzati altri laboratori con professionisti provenienti da diversi settori, per offrire ai giovani nuove opportunità di apprendimento e crescita. Tutte le informazioni sugli eventi futuri, le date e i protagonisti saranno disponibili a breve. Il Progetto Protagonisti del proprio futuro finanziato da UPI nell'ambito del bando "GAME UPI", è promosso dalla Provincia Di Biella, in collaborazione con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, BI young , CNA Biella, Unione Industriale Biellese, Finis terrae , UPP, Città di Biella e Ufficio Scolastico Territoriale e nasce proprio per valorizzare le energie e le competenze dei giovani del territorio.