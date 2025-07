Masserano e la pietra filosofale, un omaggio al magico mondo di Harry Potter FOTO

Masserano si è trasformata, lo scorso 12 luglio, nel cuore pulsante della magia grazie all’iniziativa “Masserano e la pietra filosofale”, ideata e realizzata dall’Associazione Genitori Sempre – Masserano che cresce. Un successo travolgente che ha incantato oltre 100 partecipanti, facendo vivere l’esperienza straordinaria di entrare nella Scuola di Magia di Hogwarts, sezione speciale: Masserano.

Un percorso magico per grandi e piccoli. Decine di attori, volontari e collaboratori hanno ricreato ambientazioni iconiche del mondo magico: dal caveau della banca dei maghi Gringott in compagnia di Hagrid e del caposcuola di casata, fino alla visita da Olivander per la scelta della bacchetta, passando per il curioso negozio di animali stregati. Un'atmosfera incantata e personaggi amati tra candele fluttuanti e scale stregate. Gli ospiti hanno incontrato i celebri studenti Harry, Ron, Hermione, Draco, Tiger, Goyle e i professori McGranitt, Vitious, Silente, Piton.

Il programma prevedeva anche lezioni di Quidditch, seguite da una coinvolgente lezione di “erboristeria magica” guidata dalla prof.ssa Sprite. Bambini, ragazzi e adulti hanno collaborato con entusiasmo all’organizzazione e all’animazione di questa prima edizione estiva, dimostrando quanto l’unione e la creatività possano generare esperienze indimenticabili per tutta la comunità. L’Associazione Genitori Sempre è già al lavoro per il prossimo evento magico, previsto per Halloween.