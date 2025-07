Vigliano, in crescita i prestiti dei libri in biblioteca

Qual è il miglio consiglio da adottare per sopportare la calura estiva? Sicuramente figura anche la lettura di un volume fresco di stampa.

Fino al 22 luglio, e poi nuovamente dal 12 agosto, la biblioteca di Vigliano Biellese è aperta con il consueto orario, da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18, per proporre interessanti letture fra i 38mila volumi a disposizione: nuovissime edizioni o classici, guide turistiche o saggi storici, c’è davvero molto per accontentare anche i lettori più incalliti.

E di lettori attenti, la biblioteca, ne conta molti: basti pensare che nel corso del 2024 sono stati ben 5013 i prestiti, in netta crescita rispetto all’anno precedente (641 in più, per la precisione), con picchi di 480 prestiti ad ottobre di 469 nel mese di maggio.