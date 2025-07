Chiavazza in lutto per la morte dell'imprenditore Alberto Vescovo

Rione di Chiavazza in lutto per la morte di Alberto Vescovo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 84 anni. Stimato e apprezzato per le sue qualità umane e professionali, assieme al padre Mario aveva messo in piedi nel secondo dopoguerra un'azienda di articoli per macchinari tessili che prese il nome di Officina Vescovo Mario.

In seguito, cambiò nome divenendo poi l'attuale Metallurgica Vescovo, un'impresa familiare del settore, divenuta nel tempo fornitore principale di tutte le realtà tessili biellesi e di alcuni importanti poli manifatturieri d'Italia, con sede a Prato e a Vicenza. Poi, negli anni '80, il grande salto con l'entrata e la vendita dei propri prodotti nei mercati esteri.

Oltre alla sua impresa, Vescovo ha dedicato gran parte del suo tempo a favore del comitato organizzatore del Carnevale di Chiavazza, di cui è stato uno dei suoi massimi rappresentanti. Per anni, infatti, è stato responsabile della nota Fagiolata e, insieme ad altri, ha allestito alcuni dei carri allegorici presenti ad ogni sfilata.

“Si è sempre attivato per il suo quartiere – sottolinea il figlio Mattia – I ricordi che mi legano a papà sono davvero tanti, così come i suoi insegnamenti. Insieme a mio fratello Davide porteremo avanti la storia dell'azienda in sua memoria. Un ringraziamento è doveroso verso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano assieme alla Casa di Riposo Oasi di Chiavazza per la professionalità, l'assistenza e le cure compiute”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui, avrà luogo il funerale alle 10 di mercoledì, 16 luglio.