Bel soggiorno estivo a Rimini per gli anziani di Salussola

Dal 28 giugno al 12 luglio gli anziani di Salussola sono andati a Rimini per un soggiorno estivo, organizzato dall'Associazione VPS di Salussola e con la collaborazione del Comune.

“È stato un bel soggiorno all'insegna della spensieratezza godendo anche di bellissime giornate – spiegano dall'amministrazione comunale - Per questo si ringrazia la direzione dell'hotel per l'accoglienza e per la professionalità ma soprattutto per la grande umanità e amicizia. All'interno della vacanza, la Pro Loco di Salussola uscente ha donato ai partecipanti un contributo per un'escursione durante le vacanze. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, salussolesi, ma anche persone di paesi limitrofi al nostro territorio. Ora, stiamo già lavorando per il prossimo anno”.