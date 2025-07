Pollone, nuovo portale o App per la refezione scolastica

A Pollone, per le scuole comunali è stato attivato il nuovo portale per la refezione scolastica. E' possibile accedere sia via pc che via telefono ma le modalità sono differenti.

Per l’accesso da pc è necessario collegarsi al sito Omnibus - Refezione scolastica mentre per l’accesso da smartphone è possibile scaricare l’APP gratuita, presente sia su Playstore che Appstore.