Allen ritrovato, il vigile del fuoco della foto iconica: "Giornata che ripaga momenti difficili"

(Adnkronos) - E' iconica l'immagine del vigile del fuoco con in braccio il piccolo Allen. Si chiama Federico Enzo ed è un membro del Tas, il Servizio di Topografia Applicata al Soccorso che supporta l'attività dei vigili del fuoco nelle prime fasi dell'emergenza. Insieme ai colleghi e a tutti gli altri soccorritori, Enzo è stato impegnato nelle circa 40 ore di ricerca di Allen. "E' stato un lavoro di squadra", dice all'Adnkronos ancora provato dall'emozione. Il vigile del fuoco ha coordinato le operazioni dall'Ucl, l'Unità di crisi locale allestita a Latte, poco distante dal camping dal quale Allen si era allontanato venerdì pomeriggio. A trovarlo, come detto, i volontari della protezione civile di Pompeiana Matteo Trecci, Edoardo Campione e Dario Mattiauda.

"Lo hanno preso e portato all'Ucl, dove lo abbiamo idratato, visto che non beveva da due giorni". Poi l'emozionante incontro con la madre, "Era al settimo cielo, si è emozionata tanto. Poco dopo è arrivato il padre che era impegnato nelle ricerche insieme a una squadra". Il vigile del fuoco ha poi preso in braccio Allen e lo ha portato a bordo di un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, dove sono stati controllati i parametri prima del trasferimento all'ospedale di Imperia, dove è arrivato in buone condizioni di salute.

"Una giornata come questa ripaga dei tanti momenti difficili nel fare questo mestiere", racconta Franco. "Purtroppo - aggiunge - non è stato semplice trovarlo perché Allen non parla. Nel punto in cui è stato trovato ci siamo passati almeno 3-4 volte, sia di giorno che di notte. Era a cinque metri dall'ultima traccia del Gps di uno dei soccorritori".