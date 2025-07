Allen è vivo, ritrovato il bambino scomparso dal camping a Ventimiglia

(Adnkronos) - Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping 'Por la Mar' di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato ed è vivo. Prima del ritrovamento, le squadre di ricerca hanno lavorato tutta la notte coordinate dai vigili del fuoco, battendo tutta la zona attorno alla struttura.

Ieri sera intanto è stata sequestrata l'auto dell'uomo che ha detto di averlo visto per l'ultima volta alle 19.30 di venerdì.

Il testimone aveva raccontato di avere accompagnato Allen a un bivio dopo averlo sentito chiamare due volte 'papà'. Ieri pomeriggio la sua abitazione è stata perquisita, ed era stato deciso anche di sentirlo in caserma dove, da quanto filtrava, si sarebbe contraddetto raccontando in un primo momento di avere accompagnato Allen a piedi e poi di averlo accompagnato in auto. Da ieri erano sono state allertate anche le autorità della vicina Francia.