Strona Motor Show, echeggiano i motori con prove ed esibizioni su pista FOTO e VIDEO

Echeggiano i motori nella valle di Mosso. Da ieri, 12 luglio, è tornato in pista lo Strona Motor Show. Presenti moltissimi appassionati per il raduno (ed esibizione) rivolto ad auto storiche e moderne. I mezzi in gara stanno affrontando con determinazione le prove in programma sotto lo sguardo attento degli spettatori.

La fine delle gare è prevista intorno alle 18 di oggi. Come da tradizione sul saliscendi ricavato da piazza Teatro fino in piazza Chiesa (e ritorno) si esibiranno molti veicoli da drift mixati con altri da rally. Previsto anche il taxi drift con il ricavato devoluto in beneficenza al Fondo Edo Tempia.