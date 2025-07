In data odierna, verso le ore 10.30, i Vigili del Fuoco di Santhià sono stati inviati sull'autostrada A26, in direzione proprio di Santhià, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. La squadra ha evitato che il mezzo prendesse fuoco e ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro. Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto anche il118, la Polizia Stradale e il personale dell'autostrada.