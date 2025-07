Biella, ciclista si schianta contro un palo al Favaro: è grave

Grave sinistro stradale al Favaro di Biella. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un ciclista si sarebbe schiantato autonomamente contro un palo per cause da accertare mentre stava scendendo dalla zona di Oropa.

A dare l'allarme un'altra persona in bici. È successo poco dopo le 13.30 di oggi, 13 luglio, quando era già terminata la Granfondo Biella.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in Pronto Soccorso del malcapitato. Sembra che quest'ultimo abbia riportato ferite da codice rosso. Dalle informazioni raccolte, l'uomo non era uno dei partecipanti della gara ciclistica.