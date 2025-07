Gifflenga, successo per il Summer Camp. Pollero: “Servizio importante per famiglie e paesi limitrofi”

Prosegue con grande entusiasmo il Summer Camp organizzato dall’associazione sportiva Splendor 1922 presso il centro polivalente di Gifflenga, che vede coinvolti numerosi bambini tra i 6 e i 13 anni in cinque pomeriggi settimanali all’insegna dello sport, del gioco e della creatività. Le prime due settimane sono state un vero successo: i giovani partecipanti hanno sperimentato molteplici discipline sportive come atletica, tennistavolo, pallavolo, giochi di squadra e attività motorie guidate da istruttori ed educatori esperti.

Non sono mancate nemmeno le attività creative e manipolative, che hanno stimolato la manualità e la fantasia dei bambini. Tra i momenti più attesi, oltre al pomeriggio in piscina presso il Fun Club di Mottalciata, sono le uscite organizzate fuori paese il venerdì. La prima settimana la meta è stata il Santuario di Oropa che ha offerto una giornata all’aria aperta tra natura e cultura mentre nella seconda i bambini hanno raggiunto Rovasenda in treno e raggiunto a piedi l’azienda agricola “Una Garlanda”, vivendo un’altra avventura ricca di scoperte e divertimento.

Il Summer Camp, organizzato da Splendor 1922, è realizzato con il patrocinio del comune di Gifflenga e grazie al sostegno di preziosi sponsor locali. Si concluderà il prossimo 25 luglio, confermandosi come un’importante occasione di crescita, movimento e socializzazione per i più giovani durante il periodo estivo. “Dopo tanti anni in cui la società Splendor organizza con impegno questo appuntamento estivo, vedere una così alta partecipazione è motivo di grande soddisfazione - dichiara il sindaco Elisa Pollero - Si tratta di un servizio importante, non solo per le famiglie di Gifflenga ma anche per quelle dei paesi limitrofi, che trovano qui un contesto sicuro, educativo e divertente per i loro figli.”

A contribuire al successo dell’iniziativa è anche la qualità degli spazi: l’area del Gifflenga Village, con l’annesso campo multisport, si è rivelata il luogo ideale per organizzare attività ricreative e sportive di questo tipo. Un investimento positivo, che oggi si dimostra prezioso per il benessere e la socialità della comunità.