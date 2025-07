Granfondo Biella-Oropa 2025: Alessio Ferraro Morey concede il bis in casa, Martina Cavallo superlativa FOTO

Una giornata di sport, passione e grandi emozioni ha accompagnato la Granfondo Biella-Oropa, quinta prova del Circuito Coppa Piemonte Drali, che ha visto al via 500 ciclisti pronti a sfidarsi su un tracciato affascinante e impegnativo. L’arrivo, come da tradizione, è avvenuto davanti al maestoso Santuario di Oropa, simbolo del ciclismo epico e della cultura biellese.

Nonostante il meteo incerto, lo spirito sportivo ha prevalso, coinvolgendo atleti, pubblico e volontari lungo tutto il percorso.

Accoglienza e pacco gara

L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dall’Unione Ciclo Alpina Biellese 1925, ha potuto contare sul sostegno del Comune di Biella, dell’Amministrazione del Santuario di Oropa e sulla collaborazione di forze dell’ordine ed enti locali.

Il ritrovo è stato ospitato al Palazzetto dello Sport adiacente al centro commerciale “Gli Orsi”, dove i partecipanti hanno ricevuto un ricco pacco gara: torcetti De Mori, integratori Daigo, una birra Coop da 50 cl, barretta energetica, lubrificante Finisch Line e salvietta detergente.

Il percorso: 114 km tra paesaggi e fatica

Partenza alle 9:30 dal centro commerciale Gli Orsi, in direzione Candelo, attraversando la Baraggia verso Cossato, Mottalciata, Gifflenga, per poi sconfinare sulla provincia di Vercelli con Buronzo, Rovasenda e Roasio, nel suggestivo scenario delle risaie vercellesi.

Rientro in provincia di Biella da Crevacuore e inizio delle salite attraversando Valdilana in direzione Bielmonte, entrando in nell’Oasi Zegna. Dopo una lunga discesa in Valle Cervo, si è affrontata la celebre “salita Pantani”, fino all’arrivo al Santuario.

La gara: attacchi, strategia e assolo finale

Gara veloce sin dai primi chilometri, con il primo tentativo di fuga firmato da Andrea Pisetta, che ha guadagnato oltre un minuto sul gruppo, mentre a Roasio si è unito a lui Bruno Sanetti. Sulla Panoramica Zegna, con l’asfalto bagnato da alcune gocce di pioggia, la gara si è accesa.

A Bielmonte, con meteo instabile, passano al comando Matteo Raimondi, Paolo Castelnovo e Gioele Gasparetto. Tra le donne è Martina Cavallo a scollinare per prima.

In discesa verso la Valle Cervo, Gasparetto guida su Gavazzi e Ferraro Morey, che poi recupera terreno. All’imbocco della salita finale verso Oropa, quattro atleti tentano l’allungo.

Sulla rampa decisiva, è Paolo Castelnovo a rompere gli indugi, ma allo sprint finale è il biellese Alessio Ferraro Morey a trionfare per la secon da volta davanti al pubblico di casa.

I tre assoluti maschili e femminili

Alessio Ferraro Morey (U.S. Vallese) si impone con il tempo di 3h14'58”, battendo in volata Matteo Raimondi (OM.CC, 3h14’59”) e Paolo Castelnovo (Team MP Filtri, 3h14’59”).

Tra le donne, straordinaria impresa solitaria di Martina Cavallo (OM.CC) che chiude in 3h27'42”, seguita da Michela Gorini (Santini Squadra Corse, 3h45’29”) e Sabrina De Marchi (ASD Rodman Team, 3h51’26”).

Le parole dei protagonisti

Alessio Ferraro Morey: “Sono felice di aver vinto di nuovo qui a Biella. Abbiamo gestito bene la gara in quattro, sapendo che ce la saremmo giocata sull’arrivo a Oropa. Così è stato.”

Martina Cavallo: “Partenza un po’ nervosa, ma sono riuscita a stare sempre davanti. Ho attaccato sulla salita di Bielmonte, poi ho gestito bene la discesa e dato tutto sull’ultima salita. Felicissima del risultato.”

Pasta party e premiazioni

Grande festa con il pasta party firmato Giovanni Rana al centro commerciale Gli Orsi: pasta al pomodoro o ravioli, frutta o dolce, acqua per tutti.

Le premiazioni assolute si sono svolte subito dopo l’arrivo al Santuario, mentre la premiazione generale ha avuto luogo presso “Gli Orsi”, con premi in abbigliamento tecnico, utensili Beta, cesti Coop e materiale sportivo e biciclette.

Classifiche Coppa Piemonte: cambiano gli equilibri

Dopo cinque tappe, ecco i leader provvisori:

Dis: Cinzia Fantino

F1: Camilla Puricelli

F2: Sabrina De Marchi

F3: Elisabetta Debernardi

GEN1: Tommaso Galli

GEN2: Angelo Quarena

JU: Francesco Vai

SEN1: Massimiliano Barbero Piantino

SEN2: Antonio Spezia

SGA: Stefano Carbone

SGB: Dante Marchis

VET1: Alberto Roggero

VET2: Marco Palmero

Classifica a squadre di giornata:

ASD Rodman Team

ASD Swatt Club

ASD Penta Bike Cyclin Team

U.C.A.B. 1925 Biella Semperlux

ASD Myg Cycling Team

Team Garda Matergia

ASD Biella Biking

Team Locca

U.S. Vallese

Lupato Brothers Racing Team

Prossima tappa: la Granfondo Diablo

Il circuito si chiuderà il 14 settembre 2025 a Ponte di Formazza (VB) con la Granfondo Diablo, tappa conclusiva dell’edizione 2025. Un percorso alpino tra salite impegnative e scenari mozzafiato.

Tutti i risultati, foto e aggiornamenti su:

facebook.com/coppapiemonte

www.circuitocoppapiemonte.it