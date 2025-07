Maltempo, è allerta gialla sulle aree di confine con la Liguria

Nella mattinata di oggi forti temporali stazionari hanno interessato parte della Liguria, in particolare l'entroterra savonese e i versanti alla testata del fiume Orba e della Stura di Ovada. Sono caduti circa 200 mm in 6 ore a Campo Ligure (GE), 175 mm a Montenotte Inferiore (bacino dell'Erro) e valori attorno ai 100 mm in diverse località circostanti. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: “Sul territorio piemontese la pioggia più abbondante si è registrata a Capanne di Mercarolo (AL) con 83 mm, ma tutte le altre stazioni circostanti hanno ricevuto apporti decisamente inferiori. Le forti piogge che hanno interessato la testata del bacino dell’Orba stanno determinando il repentino innalzamento dei livelli della Stura di Ovada a Campo Ligure (GE) e dell’Orba a Tiglieto (GE). Per il pomeriggio odierno è previsto il transito del colmo di piena dell’Orba a Basaluzzo (AL) con criticità prossima all’ordinario”.

Il Centro funzionale di Arpa Piemonte vista la situazione in atto ha emesso allerta gialla per deflussi al confine con la Liguria (zona G) per innalzamento di Orba e del reticolo secondario al confine con la Liguria. Nelle prossime ore i temporali si sposteranno verso est interessando maggiormente la Liguria di Levante e l'Appennino Tosco-Emiliano. Sul Piemonte sono attesi rovesci o temporali a carattere più sparso e di breve durata.