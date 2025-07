Sala, nuovi locali e percorsi dal 2025/2026 per l'Asilo Infantile "Ottavio Rivetti" FOTO

L'Asilo Infantile "Ottavio Rivetti", storica istituzione paritaria del territorio, ha ufficialmente trasferito le sue attività nella nuova sede di Via Umberto I, 98, nei locali riqualificati nella struttura comunale della ex casa di riposo concessa in comodato d'uso gratuito. Il progetto, sostenuto con determinazione dall'Associazione Asilo Infantile Ottavio Rivetti, ha inoltre permesso di realizzare un'importante novità per le famiglie: l'apertura di una sezione di asilo nido da sei posti, un servizio finora assente nel comune.

L'iniziativa rappresenta il culmine di un complesso percorso avviato nel maggio 2023 e conclusosi ad aprile 2025. In questi due anni, l'Associazione ha superato notevoli ostacoli burocratici e ha sostenuto un investimento economico di oltre 25.000 euro per l'adeguamento dei locali secondo le più stringenti normative di sicurezza e agibilità. Gli interventi hanno incluso la costruzione di una nuova cucina di 30 metri quadrati e la rigorosa separazione funzionale degli spazi, con un'area interamente dedicata alla scuola dell'infanzia e una progettata ex novo per l'asilo nido.

La nuova struttura, un tempo simbolo del paese, è ora un polo educativo all'avanguardia, dotato di ampi spazi interni e di una vasta area verde a disposizione dei bambini. Il Sindaco di Sala, Stefania Massera, a nome dell'intera Amministrazione Comunale, ha espresso profonda soddisfazione per il risultato raggiunto. "Siamo testimoni di un evento straordinario, frutto della perseveranza e dell'encomiabile impegno dell'Associazione Ottavio Rivetti," ha dichiarato il Sindaco. "Di fronte a mille difficoltà, hanno investito risorse ed energie per regalare al nostro paese non solo una scuola rinnovata, ma un servizio essenziale come l'asilo nido. Per una comunità di 530 abitanti, poter contare su un'istituzione che opera da oltre 125 anni e che ha la forza di rinnovarsi in questo modo, è motivo di immenso orgoglio. Questa è la dimostrazione concreta di come l'amore per il proprio territorio possa generare valore per il futuro. Come Sindaco, e prima ancora come mamma, sono immensamente felice. Questa non è solo la vittoria di un'associazione meritevole, ma la vittoria di tutto il paese. È la vittoria di una comunità che crede nella collaborazione, resiste alle difficoltà e non rinuncia a sognare in grande. Alla scuola "Ottavio Rivetti", ai suoi operatori, ai bambini e alle loro famiglie, e soprattutto ai membri dell'Associazione, va il nostro più sentito ringraziamento e il nostro augurio più affettuoso per un futuro radioso in questa nuova, magnifica sede".

Da parte sua, l'Associazione Ottavio Rivetti desidera estendere un sentito ringraziamento. Un pensiero speciale va alle maestre, Francesca e Martina con la cuoca Roberta e la preziosa aiutante Lauretta per la loro professionalità e per la dedizione dimostrata durante questa complessa fase di transizione. L’associazione ringrazia inoltre tutti coloro che hanno pazientato, dato fiducia e aiutato in questa grande impresa, sottolineando come il sostegno della comunità sia stato un elemento cruciale per superare ogni ostacolo. L'attività della scuola, nel frattempo, non si è mai fermata. Per l'estate corrente è già in pieno svolgimento il consueto e apprezzato centro estivo.

L'Associazione è inoltre già proiettata verso il futuro: per l'anno scolastico 2025/2026 si stanno organizzando nuovi percorsi propedeutici che andranno ad arricchire l'offerta formativa, tra cui psicomotricità, lingua inglese e nuoto. L'apertura della nuova sede e dell'asilo nido segna un passo decisivo per il potenziamento dei servizi alla famiglia nel Comune di Sala, garantendo alle nuove generazioni un ambiente educativo di altissima qualità e in continua evoluzione.