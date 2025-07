Sulle spiagge è Cucca-Riki mania: "Faremo ballare tutte le spiagge d'Italia"

(Adnkronos) - Riki e Lorella Cuccarini con 'Cha Cha Twist' si candidano al titolo di tormentone cross-generazionale dell'estate 2025.

Sarà per la melodia che riporta alle vacanze di qualche anno fa o per quel balletto lanciato nel videoclip del brano che sembra fatto apposta per i balli di gruppo nei villaggi turistici ma anche negli stabilimenti balneari e nelle discoteche all'aperto ma sulle spiagge impazza la 'CuccaRiki mania'. Il brano macina visualizzazioni e passaggi radiofonici e da tre settimane e tra quelli che risuonano di più dagli altoparlanti dei lidi attrezzati. Lorella, che proprio quest'estate (il 10 agosto) compirà 60 anni, portati meravigliosamente, canta e balla con lo smalto di una teenager ma ironizza: "Riki mi ha chiamato solo perché il brano aveva questa sonorità retrò. Noi siamo i Cucca-Riki", dice. "E faremo ballare tutte le spiagge d'Italia all'insegna del Cha Cha Twist", aggiunge lui. "Vogliamo portare un po' di leggerezza tra gli ombrelloni, perché ne abbiamo bisogno", concludono insieme.