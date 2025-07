Gerry Scotti: "Non ho fatto le scarpe a Striscia. Affari Tuoi? Si avvicina alla ludopatia"

(Adnkronos) - A chi gli chiede se abbia rubato il posto ad Antonio Ricci, risponde: Ma no. La decisione era nell’aria da tempo, anche Pier Silvio Berlusconi ne aveva già parlato qualche mese fa. Striscia rimarrà per sempre una delle mie più grandi esperienze televisive". Gerry Scotti lunedì alle 20.40 condurrà 'La Ruota della Fortuna' nell’access prime time di Canale 5, dove rimarrà a sfidare 'Affari Tuoi' anche a settembre e ottobre, fino al previsto ritorno di 'Striscia', in un'edizione rinnovata, a novembre. A 'Striscia', dice con ironia Scotti in un'intervista al 'Corriere della Sera', "non gli ho fatto le scarpe, al massimo i sandali visto che è estate. A parte gli scherzi, Striscia tornerà più forte di prima: non è una rivoluzione, ma solo un’evoluzione".

Sulla sfida ad 'Affari Tuoi', Scotti sottolinea: "I pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato". Quanto alla differenza tra 'La Ruota' e 'Affari Tuoi' aggiunge: "Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia".