Caldo, oggi Italia in verde ma domenica torna il bollino giallo in due città

(Adnkronos) -

L'Italia entra in un weekend estivo, ma con temperature senza rischi sanitari. Nell'ultimo bollettino caldo della settimana, il ministero della Salute mette il bollino verde (livello 0 di pericolo) su tutti e 27 i capoluoghi monitorati per oggi sabato 12 luglio.

Domenica 13 ricompaiono invece due bollini gialli ad Ancona e Cagliari. Saranno loro le prime città della Penisola a riscaldarsi, pur con un livello 1 di "pre-allerta", a indicare "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore".

Un primo leggero calo della pressione favorirà lo sviluppo di qualche temporale. Fino a oggi pomeriggio vivremo una fase normale, pienamente estiva e con il sole prevalente; in seguito, un duplice attacco causerà temporali anomali nel cuore dell’Estate. Già nella serata di sabato 12 luglio, qualche fenomeno raggiungerà le coste adriatiche, ma sarà soprattutto domenica che il tempo cambierà. Si tratterà di una ‘sberla temporalesca passeggera’: da lunedì il tempo dovrebbe tornare soleggiato, asciutto e via via più caldo.

Sabato 12: Al Nord: soleggiato, ma con temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile.

Domenica 13: Al Nord: sole e temporali. Al Centro: soleggiato sulle adriatiche, temporali sulle tirreniche e in Sardegna. Al Sud: soleggiato, instabile in Campania.