Musica, sapori e folla record: inizia col botto la Festa della Birra di Netro FOTO

Netro si anima: è tornata la Festa della Birra e l'edizione 2025, nonostante sia solo agli albori, ha già registrato un'imponente affluenza. Moltissime persone hanno animato nella serata di ieri, venerdì 11 luglio, il Salone polivalente di via Simonetti 10. L’evento, organizzato con cura dalla Pro Loco di Netro, ha aperto ieri le danze con una serata targata DJ Perry, con la partecipazione dei coscritti 2007 e la porchetta di ariccia protagonista a tavola. Oggi, sabato 12 luglio, si replica: sul palco tornano i Disco Inferno con le loro hit dance anni ‘70-’80, accompagnati da un DJ set fino a tarda notte. In cucina, le specialità della serata sono le lumache alla parigina e le cozze alla tarantina, piatti che già in passato hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Domenica 13, gran chiusura del primo weekend con l’esibizione di Matteo Bensi alle 21:30 e una proposta gastronomica a base di spaghetti allo scoglio. Per l’occasione, sarà attivo anche il servizio navetta gratuito (sabato e domenica), misura che ha già contribuito ad incrementare l'affluenza.

Ma la festa non finisce qui: si replica anche il prossimo fine settimana, dal 18 al 20 luglio, con un secondo ciclo di eventi:

Venerdì 18 luglio: alle 22:00 si viaggia indietro nel tempo con il party Mega 90, in collaborazione con Radio Bruno e i noti DJ Marco Marzi & Marco Skarica. Il piatto della serata: alette piccanti.

Sabato 19 luglio: sul palco saliranno i Divina, seguiti da un altro DJ set coinvolgente; a tavola si serve la panissa, specialità piemontese perfetta per accompagnare le birre artigianali protagoniste dell’evento.

Domenica 20 luglio: gran finale con la voce inconfondibile di Sonia De Castelli alle 21:30 e in cucina l’arrosticino abruzzese, proposto in centinaia di porzioni. Anche in questo fine settimana sarà attivo il servizio navetta gratuito sabato e domenica.

Ogni sera, oltre agli spettacoli musicali e alle specialità del giorno, è attivo un ricco servizio bar e ristoro con antipasti, primi piatti, grigliate e fritto misto di pesce, sempre disponibili dalle 20:00. L’ingresso è libero.

Per informazioni: 348 314 5781.

Servizio navetta attivo nelle serate del 12-13 e 19-20 luglio.