A Viverone il concerto "Ritmi dal mondo"

La rassegna Suoni in Movimento, nell’ambito dei Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese, ospita Ritmi dal mondo: un'esperienza di performance unica che va oltre il semplice concerto, per trasformarsi in un viaggio musicale e timbrico attraverso i continenti, esplorando le tradizioni percussive di Africa, Asia e America.

L’appuntamento è questa sera, sabato 12 luglio presso il Centro di Documentazione del Lago di Viverone (sito UNESCO) dove si parte alle 20.00 con la tradizionale visita guidata e si prosegue alle 21.00 con il concerto nella cornice dei Giardini di Villa Lucca che vedrà sul palco Ivan Mancinelli e KonTakt ensemble di percussioni, Daniele Papalia, Alessandro Viola, Alessio Presendo, Fabio Saccavino; con le musiche di Schmidt, Miki, Koppel, Tanaka.