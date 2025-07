Ciclismo, tutto pronto per la Biella-Oropa Granfondo: oggi la "Minisprint del Centenario" FOTO e VIDEO

Tutto pronto nel Biellese per accogliere una delle manifestazioni ciclistiche più attese dell’estate: la Granfondo Biella-Oropa 2025, quinta prova del prestigioso Circuito Coppa Piemonte Drali. L’evento, dedicato al ciclismo amatoriale, si correrà domenica 13 luglio e rappresenta un’occasione importante non solo per gli appassionati delle due ruote, ma anche per il territorio, che per un giorno si trasformerà in un grande palcoscenico sportivo a cielo aperto.

L'organizzazione dell’evento è affidata per la prima volta in prima persona all'UCAB 1925, storica società ciclistica biellese, che ha curato ogni dettaglio per garantire sicurezza, spettacolo e un impatto minimo sulla viabilità locale. La gara accoglierà centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, che si metteranno alla prova lungo un percorso impegnativo, che culminerà nello scenografico arrivo al Santuario di Oropa, simbolo della tradizione ciclistica e spirituale del territorio.

Gli eventi collaterali sono già cominciati: oggi un evento dedicato ai più piccoli: il "Minisprint del Centenario", andato in scena questa mattina presso il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella.

Si tratta di un “prologo” della Granfondo, una gara sprint su un breve percorso di 50 metri, dove i giovani si sono sfidati a colpi di pedali e cronometro, in totale sicurezza. Un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i più giovani al mondo del ciclismo, nel segno della condivisione e dello sport.

Per tutti i dettagli sulla manifestazione, gli orari e le informazioni utili, è possibile consultare i siti ufficiali: www.ucab1925.it e www.circuitocoppapiemonte.it.