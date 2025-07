Pavignano, manutenzione scuole tra spostamenti e lavori FOTO

A Pavignano i lavori di ristrutturazione alla scuola materna e al nido proseguiranno ancora per diversi mesi. Per questo motivo, i bambini inizieranno l’anno scolastico in sedi alternative: i più grandi saranno ospitati nella scuola elementare del quartiere, mentre i più piccoli saranno divisi tra le strutture del Masarone e di Chiavazza.



Per quanto riguarda la scuola media San Francesco, il Comune sta portando avanti i lavori direttamente con i ragazzi ancora presenti all’interno. L’intervento procede a settori, in modo che l’impresa possa completare tutte le attività che non era riuscita a fare con i bambini dentro. In questo modo, da settembre sarà necessario intervenire solo sulla parte esterna dell’edificio.





Alla scuola Pietro Micca si sta invece ultimando la ristrutturazione della facciata: i bambini sono già stati trasferiti al piano terra, mentre al piano superiore i lavori sono quasi finiti. Nel frattempo, al Borgonovo si è concluso l’intervento sulla caldaia, e a breve inizieranno i lavori di tinteggiatura interna della scuola Collodi, situata in via Zara, dove lo stato dell’edificio era particolarmente critico. Tutte queste attività di tinteggiatura e manutenzione interna si svolgeranno durante l’estate, in modo da non interferire con le lezioni.



Infine, un bel gesto da parte dei genitori della primaria del Villaggio La Marmora, che si sono impegnati a dipingere il cancello della scuola, contribuendo così al miglioramento dell’ambiente scolastico.