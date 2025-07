Camandona si racconta “sotto il campanile pendente”

Appuntamento a Camandona per la compagnia Teatrando, che è stata coinvolta da Eleonora Frida Mino nella II edizione di “Il coraggio della tradizione”, la rassegna che, da lei ideata e organizzata con Associazione Bonaventura, coinvolge sette comuni biellesi con capofila Camandona.

“Sotto il campanile pendente” è il titolo dello spettacolo, che sarà proposto in forma semi-itinerante domenica 13 luglio, con partenza dalla Piazza della Chiesa di frazione Bianco alle 18.30 e alle 21. Nel testo, scritto dalla stessa Eleonora Frida Mino, che sarà impegnata in scena insieme agli attori di Teatrando, si ascolteranno vicende legate al paese, che l’attrice, originaria di Camandona, ha rielaborato partendo dalle ricerche storiche di Ilario Guelpa.

La messa in scena fonde le due modalità di lavoro, quella narrativa e statica di Eleonora Frida Mino e quella in movimento di Teatrando, offrendo un mix tra un reading letterario e uno spettacolo itinerante. Il pubblico verrà infatti riunito sul sagrato della chiesa, dove potrà prendere posto a sedere per ascoltare una storia che si sviluppa in tre scene che s’intrecciano. Verrà quindi diviso in tre gruppi, i quali saranno separatamente accompagnati ad assistere a due scene dislocate in altri spazi intorno alla chiesa. Il percorso permetterà di scoprire vicende di Camandona, che di volta in volta sembrano affiorare dalla memoria, evocate da elementi naturali presenti nel paesaggio (montagne e fiori) o da oggetti (la carta, la lana e le campane).

Sono parole scritte, spesso racchiuse in lettere che fanno strani giri o rimangono sospese nel tempo, che vengono lette e interpretate dai personaggi che si raccontano. Le loro storie parlano di legami che si spezzano per poi riannodarsi, di amori segreti mai svelati e altri così forti da rimanere eterni. Alcune ridonano corpo e voce a personaggi reali e noti del passato, svelando curiosità sul paese. Il titolo allude proprio a una di queste: il campanile della chiesa che pende vistosamente. A conclusione di ciascuna replica è previsto un piccolo rinfresco a cura del Circolo Sportivo “Da Franca”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito ma si suggerisce la prenotazione: www.teatrandobiella.it oppure 333.5283350. Solo info WhatsApp: 331.7473960.