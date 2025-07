Ottima partecipazione al “Periplo dei Cantoni”: sport e memoria a Cossila San Grato FOTO e VIDEO

Si è svolta nella serata di giovedì la camminata ludico-motoria Periplo dei Cantoni, organizzata dall’associazione La Büfaröla. L’evento, diventato ormai un appuntamento fisso per la comunità, ha visto la presenza di circa 150 partecipanti, che si sono ritrovati per percorrere insieme un itinerario di 6 km, tra natura, sport e ricordo.

La manifestazione si è tenuta in memoria di Massimo Lacchio e Fausto Fiorelli, e ha avuto anche uno scopo benefico: parte del ricavato, infatti, verrà devoluto in beneficenza. Il ritrovo è avvenuto presso La Büfaröla in via Santuario d’Oropa 85, a partire dalle ore 19:00, mentre la partenza ufficiale è ha avuto inizio alle ore 20:00.

Al termine della camminata, i partecipanti si sono ritrovati presso l’oratorio di Cossila San Grato per un momento conviviale: una deliziosa pastasciutta preparata dagli organizzatori ha chiuso la serata, confermando lo spirito di condivisione che anima l’iniziativa.

Un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata.