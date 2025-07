Benedetto Coppo confermato alla guida di Confagricoltura Vercelli e Biella

Il Consiglio Direttivo di Confagricoltura Vercelli e Biella, eletto lo scorso 24 giugno, riunitosi presso la Sala Affreschi di Piazza Zumaglini, ha confermato all’unanimità il Dr. Benedetto Coppo alla guida dell’Organizzazione per il quadriennio 2025–2028 coadiuvato dal Vice Presidente Vicario Maurizio Baldo e dai Vicepresidenti Renato Delsignore e Carlo Zaccaria. La rielezione per acclamazione del Presidente uscente rappresenta un forte segnale di fiducia, coesione e apprezzamento per il lavoro svolto nel precedente mandato.

Benedetto Coppo, 65 anni, agronomo, conduce insieme alla propria famiglia aziende agricole a prevalente indirizzo risicolo. Figura di riferimento per il mondo agricolo del territorio, Coppo ha dimostrato in questi anni competenza, visione strategica e capacità di dialogo con le istituzioni, volte a tutelare l’agricoltura del territorio vercellese e biellese.

Nel suo intervento dopo la rielezione, il Presidente ha dichiarato:

"Ringrazio gli associati e i consiglieri per la rinnovata fiducia. Il nostro settore sta affrontando sfide cruciali: cambiamenti climatici, transizione ecologica, tutela della redditività e della dignità del lavoro agricolo. Confagricoltura Vercelli e Biella continuerà a essere un punto di riferimento solido e propositivo per le aziende associate, favorendo innovazione, semplificazione e rappresentanza attivaa tutela del settore agricolo.”

A fianco del Presidente Coppo, è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo, espressione di competenze trasversali, territori diversi e forte spirito associativo:

Consiglio Direttivo 2025–2028

Maurizio Baldo – Vice Presidente Vicario

Dino Assietti

Franca Deambrogio

Maddalena Francese

Cinzia Travaglini

Simona Vaccino

Alberto Buzzi

Elena Delsignore

Riccardo Ghisleri

Marco Monateri

Vito Prando

Luigi Saviolo

Davide Zampa

A garanzia della rappresentanza territoriale e del radicamento locale, completano l’organigramma i membri delle Consulte Provinciali:

Consulta di Vercelli

Renato Delsignore – Presidente

Michele Pairotto – Vicepresidente

Alessandro Calcagno

Abele Barile

Carlo Locatelli

Consulta di Biella

Carlo Zaccaria – Presidente

Stefano Morello – Vicepresidente

Renato Musa

Confagricoltura Vercelli e Biella si conferma così una realtà dinamica, capace di interpretare e anticipare i cambiamenti, con l’obiettivo di sostenere concretamente le imprese agricole nella loro crescita, nel ricambio generazionale e nella valorizzazione delle eccellenze locali.

Vercelli, 10 luglio 2025